Häme für „Wahlhelfer“ Vance nach Orbáns Niederlage

„Schickt ihn auf Wahlkampftour“

Neben dem Wahlausgang in Ungarn spielen die Bildwitze auf die geplatzten Gespräche über einen Iran-Deal an und auf Papst Franziskus, der vergangenes Jahr kurz nach einem Besuch von JD Vance im Vatikan verstorben war. Die nicht ganz ernst gemeinte Botschaft: Seine Anwesenheit bringt Tod und Scheitern. In den USA wünschen sich das Vances politische Rivalen eben auch für die Midterms im November. Die Republikaner sollten ihn auf Wahlkampftour schicken, schrieb etwa der demokratische Anführer im Senat, Chuck Schumer.