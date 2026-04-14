Der ungarische Jubel ist eine Warnung für die EU

Ungarische Warnung

Für Insider ist Péter Magyar nicht viel mehr als ein freundlicherer, verbindlicherer Orbán. Nicht nur in der Migrationsfrage wird er seinem Vorgänger wohl näher sein als vielen in anderen europäischen Ländern und vielen bei der EU. Wenn man nun im ungarischen Überschwang in der EU-Zentrale, aber auch in der österreichischen Bundesregierung meint, man könne Politiker vom Schlag eines Viktor Orbán oder auch eines Herbert Kickl einfach „aussitzen“, dann wird man sich vermutlich täuschen.