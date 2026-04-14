Grüne warnen ÖVP vor „steirischen Verhältnissen“

Grüne hoffen aus großes Plus

Für die Grünen, die seit 1997 im Landtag sind und seitdem bei jeder Landtagswahl ein Plus gemacht haben, erhofft Kaineder ein neuerliches Wachstum. „Wir haben 2021 bei der letzten Wahl unser historisch bestes Ergebnis mit 12,3 Prozent gemacht. Die Umfragen sehen uns bei 14 Prozent.

„ÖVP und die FPÖ haben jetzt fast zwölf Jahre lang gezeigt, dass sie es nicht können, und die Sozialdemokratie ist schwer mit sich selbst beschäftigt. Oberösterreich braucht jetzt eine positive Zukunftskraft, und das sind die Grünen.“