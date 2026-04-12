Rufe nach Volksbefragung zum ORF werden lauter

Wenn der Bundeskanzler und sein Vizekanzler darauf gesetzt haben sollten, es würde Gras über all das und noch viel mehr wachsen, dann haben sie sich grob getäuscht. Die Österreicher – das beweisen auch die zahllosen kritischen Postings und Leserbriefe an die „Krone“ – wollen es sich nicht gefallen lassen, weiter mit der Haushaltsabgabe zwangsgeschröpft zu werden, mit vielen hundert Millionen einen Betrieb am Gängelband der Regierenden finanzieren zu müssen.