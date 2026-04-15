Bald füllt „Star Wars“-Macht wieder den Grabstein

Ersatzfigur befand sich im Fundus der Familie

Das ahnte auch die Mutter des Star-Wars-Fans: Nach dem Friedhofseinbruch hatte sie sicherheitshalber eine zweite Figur angeschafft. Denn auf dem Friedhof war damals schon mal eingebrochen worden. Sie erklärt: „Ich danke allen, die spenden wollten. Wir werden den Bereich des Grabes jetzt verglasen lassen, damit so eine Tat nicht mehr vorkommen kann“, sagt sie.