Kultfigur eines Krebskranken aus dem Grab gerissen

Selbst Ärzte des St. Anna Kinderspital hätten einen so positiven Patienten noch nicht erlebt, so die Mutter. Es waren Sätze wie „Mama, sei froh, dass du oder Papa und auch meine Freunde das nicht haben“ nach der Diagnose oder er später, als es im schlechter ging, meinte „Ich bin mit mir im Reinen“: Es war Tristan, der sogar in seiner letzten Lebensphase andere „ermutigte“. Sechs Wochen verbrachte er auf einer Spezialklinik im deutschen Heidelberg.