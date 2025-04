Vance: Geplanter Kolosseum-Besuch sorgt für Ärger

Chaotische Zustände in Rom

Der Besuch von Vance in Rom sorgte für Aufregung in der Stadt. Am Freitag war es zu chaotischen Zuständen im römischen Nobelviertel Parioli gekommen, wo Vance und seine Familie logierten, da aus Sicherheitsgründen mehrere Straßen gesperrt wurden. Der Verkehr kam zum Erliegen, Bürger reagierter verärgert.