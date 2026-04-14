„Unklar, ob EU ohne China Zahnpasta machen kann“

„Sitzen auf einer brennenden Plattform“

Nach der Einführung der Exportkontrollen für seltene Erden kämpften viele Unternehmen mit hohen Kosten und Produktionsausfällen. Inzwischen werden die Waren zwar wieder exportiert, aber nicht so viel wie benötigt, wie das „Handelsblatt“ berichtet. Und es schaut nicht so aus, als ob sich die Situation bald verbessern würde. „Wir sitzen auf einer brennenden Plattform“, findet Eskelund deutliche Worte.