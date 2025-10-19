Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Autobranche in Panik“

Chinas Exportstopp gefährdet bei uns 50.000 Jobs!

Österreich
19.10.2025 09:03

China hat seine Exportbeschränkungen für Seltene Erden verschärft – ein Schritt mit weitreichenden Auswirkungen auch für Österreich. Denn laut der Unternehmensberatung McKinsey sind bis zu 50.000 Arbeitsplätze bedroht.

0 Kommentare

Sollte China als Hauptlieferant Seltener Erden ausfallen, hätte das insbesondere für die Automobil- und Maschinenbauindustrie gravierende Folgen.

Seltene Erden als Schlüssel für Elektromobilität
Seltene Erden sind essenziell für moderne Technologien – von Laptops über Windräder bis zu E-Autos. Besonders wichtig sind sie für Permanentmagnete, die in Elektromotoren verbaut werden. Laut dem Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) importierte Österreich 2023 rund die Hälfte dieser Magnete direkt aus China – im Wert von 21,2 Millionen Euro.

Europaweit drohen Produktionsstopps
Fällt China als Lieferant aus, geraten ganze Industriezweige ins Wanken. BMW meldet bereits Engpässe, Ford musste im Mai ein Werk in Chicago vorübergehend schließen. Auch europaweit drohen Produktionsstopps: Laut Europäischer Handelskammer in China könnte es bereits ab Dezember zu Ausfällen kommen. „Die ganze Autobranche ist in voller Panik“, sagt Frank Eckard, Chef des Magnethändlers Magnosphere. 

Ein gigantischer Tagebau für Seltene Erden: China besitzt mit Abstand die größten ...
Ein gigantischer Tagebau für Seltene Erden: China besitzt mit Abstand die größten Abbaukapazitäten auf der Welt.(Bild: AP/MP Materials)

USA drohen mit neuen Strafzöllen
Die USA reagierten auf Chinas Exportstopp prompt mit der Drohung neuer Strafzölle. „Es geht hier um China gegen die Welt“, sagte US-Finanzminister Scott Bessent.

Zitat Icon

Es geht hier um China gegen die Welt.

US-Finanzminister Scott Bessent

China produziert günstiger als Europa
Misha Glenny, Direktor des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), sieht Europa als größten Verlierer im Handelsstreit zwischen China und den USA. China kontrolliert 69 Prozent des Weltmarkts und 91 Prozent der Verarbeitung Seltener Erden – und produziert dadurch Windräder und E-Autos deutlich günstiger als Europa.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Trump (li.) will seinem Amtskollegen Xi Jinping nun nicht mehr treffen.
Krone Plus Logo
Handelskrieg droht
Trump vs. China: Erdbeben wegen Seltener Erden
11.10.2025
Unverzichtbare Metalle
Seltene Erden: China verschärft Exportschranken
09.10.2025
Zahlen aus Deutschland
Seltene Erden: So abhängig ist Europa von China
28.04.2025

Diversifizierung als Ausweg
Um die Abhängigkeit Europas zu verringern, empfehlen Experten neue Partnerschaften mit rohstoffreichen Staaten. Im Fokus steht Lithium, zentral für Batterien in Elektroautos. Große Vorkommen finden sich etwa in Brasilien. Ein EU-Abkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur könnte laut Glenny ein wichtiger Schritt zur Diversifizierung der Lieferketten sein.

Zitat Icon

Die ganze Autobranche ist in voller Panik.

Frank Eckard, Chef des Magnethändlers Magnosphere

Greenpeace warnt vor Risiken
Doch das Abkommen ist umstritten: Greenpeace warnt vor Umwelt-und Sozialrisiken. Der Ökonom Harald Oberhofer vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) hält dagegen: „Wenn wir unabhängiger werden wollen, müssen wir diversifizieren. Handelsabkommen sind ein zentraler Hebel. Wenn wir das ablehnen, sterben wir in Schönheit.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ChinaÖsterreichChicagoUSAEuropa
BMW
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
102.042 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
89.638 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Viral
Fragen zu schwer: Schilling bricht Interview ab
79.351 mal gelesen
Lena Schilling kämpfte in einem Interview im EU-Parlament (erneut) mit Quizfragen (kleines ...
Mehr Österreich
Familie dankbar
Nach Oster-Inferno: Bauernhof wieder auferstanden
„Autobranche in Panik“
Chinas Exportstopp gefährdet bei uns 50.000 Jobs!
Verfassungswidrig?
Keine Beweise bei Abnahme der eigenen Kinder
Krone Plus Logo
Was ist erlaubt?
Zu zweit am E-Scooter: Der Wahnsinn auf Rädern
Er war abgängig
Verwirrter Senior lief nach Unfall auf A1 herum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf