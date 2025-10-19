Chinas Exportstopp gefährdet bei uns 50.000 Jobs!

Seltene Erden als Schlüssel für Elektromobilität

Seltene Erden sind essenziell für moderne Technologien – von Laptops über Windräder bis zu E-Autos. Besonders wichtig sind sie für Permanentmagnete, die in Elektromotoren verbaut werden. Laut dem Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) importierte Österreich 2023 rund die Hälfte dieser Magnete direkt aus China – im Wert von 21,2 Millionen Euro.