EU plant Abkommen über Rohstoffe mit Vietnam

Mit diesen Staaten wird ebenfalls verhandelt

Die EU hat darüber hinaus Handelsgespräche mit Malaysia, den Philippinen und Thailand wiederaufgenommen oder intensiviert. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten starteten im Mai 2025 Verhandlungen. Im vergangenen Jahr belebte die EU auch einen ins Stocken geratenen Deal mit Mexiko. Dieser modernisiert den Vertrag aus dem Jahr 2000, der nur Industriegüter abdeckte. Nun geht es auch um Dienstleistungen, staatliche Aufträge und Investitionen. Dieses Abkommen müssen die EU-Gremien noch abnicken.