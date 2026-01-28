Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Handelspartner

EU plant Abkommen über Rohstoffe mit Vietnam

Wirtschaft
28.01.2026 14:30
Aufgrund der Konflikte mit den USA und China ist die EU auf der Suche nach neuen Handelspartnern ...
Aufgrund der Konflikte mit den USA und China ist die EU auf der Suche nach neuen Handelspartnern wie Vietnam (Symbolbild).(Bild: EPA/LUONG THAI LINH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Aufgrund der Handelskonflikte mit den USA und China plant die Europäische Union (EU), ihre Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Ländern auszubauen. Eines davon ist Vietnam. In Arbeit ist eine Vereinbarung zu Rohstoffen, Halbleitern und Infrastruktur.

0 Kommentare

So verfügt Vietnam über bedeutende, aber weitgehend unerschlossene Vorkommen an Seltenen Erden und Gallium. Bisher wird dieser Markt weltweit von China dominiert. Laut dem Entwurf des Abkommens beabsichtigen die EU und die Regierung in Hanoi Handel und Investitionen in Technologien zu fördern, die einen „nachhaltigen Bergbau und eine nachhaltige Verarbeitung“ unterstützen. Das asiatische Land ist auch ein wichtiger Lieferant von Wolfram, einem Metall, das für die Rüstungs- und Elektronikindustrie unverzichtbar ist.

Ein weiterer Schwerpunkt der Kooperation sollen Halbleiter sein. Vietnam ist ein wichtiger Standort für das Verpacken und Testen von Chips für Konzerne wie Intel und Amkor. Derzeit wird die erste Halbleiter-Produktionsanlage des Landes gebaut, zudem haben Zulieferer des Weltmarktführers ASML Teile ihrer Produktion nach Vietnam verlagert.

Weitere Inhalte des Abkommens sind beispielsweise der Ausbau von 5G-Netzen und Satellitenverbindungen sowie Investitionen in die vietnamesische Infrastruktur wie Eisenbahnprojekte. Der Entwurf enthält indirekt Kritik an den Strategien der USA, Chinas und Russlands. So werden etwa eine „regelbasierte internationale Ordnung“ und die Unterstützung der Welthandelsorganisation (WTO) gefordert. Eine finale Fassung des Papiers soll EU-Ratspräsident António Costa bereits am morgigen Donnerstag in Hanoi unterzeichnen.

Lesen Sie auch:
Deal in Delhi: EU-Ratspräsident António Costa, Indiens Premier Narendra Modi und ...
Jahrzehnte verhandelt
EU und Indien beschließen „Mutter aller Deals“
27.01.2026
Krone Plus Logo
Mega-Freihandelszone
Das bringt der Deal mit Indien unserer Industrie
28.01.2026

Mit diesen Staaten wird ebenfalls verhandelt
Die EU hat darüber hinaus Handelsgespräche mit Malaysia, den Philippinen und Thailand wiederaufgenommen oder intensiviert. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten starteten im Mai 2025 Verhandlungen. Im vergangenen Jahr belebte die EU auch einen ins Stocken geratenen Deal mit Mexiko. Dieser modernisiert den Vertrag aus dem Jahr 2000, der nur Industriegüter abdeckte. Nun geht es auch um Dienstleistungen, staatliche Aufträge und Investitionen. Dieses Abkommen müssen die EU-Gremien noch abnicken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.573 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.608 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Wirtschaft
Neue Handelspartner
EU plant Abkommen über Rohstoffe mit Vietnam
Hausdurchsuchung
Große Geldwäsche-Razzia bei der Deutschen Bank
12 Mitarbeiter bangen
Schuldenberg wurde zu groß: Kletterhalle pleite!
KI auf dem Vormarsch
Amazon streicht weltweit weitere 16.000 Stellen
Jagd auf Zivilisten
US-Technik ermöglicht russische Kriegsverbrechen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf