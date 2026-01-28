EU plant Abkommen über Rohstoffe mit Vietnam

Aufgrund der Handelskonflikte mit den USA und China plant die Europäische Union (EU), ihre Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Ländern auszubauen. Eines davon ist Vietnam. In Arbeit ist eine Vereinbarung zu Rohstoffen, Halbleitern und Infrastruktur.
So verfügt Vietnam über bedeutende, aber weitgehend unerschlossene Vorkommen an Seltenen Erden und Gallium. Bisher wird dieser Markt weltweit von China dominiert. Laut dem Entwurf des Abkommens beabsichtigen die EU und die Regierung in Hanoi Handel und Investitionen in Technologien zu fördern, die einen „nachhaltigen Bergbau und eine nachhaltige Verarbeitung“ unterstützen. Das asiatische Land ist auch ein wichtiger Lieferant von Wolfram, einem Metall, das für die Rüstungs- und Elektronikindustrie unverzichtbar ist.
Ein weiterer Schwerpunkt der Kooperation sollen Halbleiter sein. Vietnam ist ein wichtiger Standort für das Verpacken und Testen von Chips für Konzerne wie Intel und Amkor. Derzeit wird die erste Halbleiter-Produktionsanlage des Landes gebaut, zudem haben Zulieferer des Weltmarktführers ASML Teile ihrer Produktion nach Vietnam verlagert.
Weitere Inhalte des Abkommens sind beispielsweise der Ausbau von 5G-Netzen und Satellitenverbindungen sowie Investitionen in die vietnamesische Infrastruktur wie Eisenbahnprojekte. Der Entwurf enthält indirekt Kritik an den Strategien der USA, Chinas und Russlands. So werden etwa eine „regelbasierte internationale Ordnung“ und die Unterstützung der Welthandelsorganisation (WTO) gefordert. Eine finale Fassung des Papiers soll EU-Ratspräsident António Costa bereits am morgigen Donnerstag in Hanoi unterzeichnen.
Mit diesen Staaten wird ebenfalls verhandelt
Die EU hat darüber hinaus Handelsgespräche mit Malaysia, den Philippinen und Thailand wiederaufgenommen oder intensiviert. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten starteten im Mai 2025 Verhandlungen. Im vergangenen Jahr belebte die EU auch einen ins Stocken geratenen Deal mit Mexiko. Dieser modernisiert den Vertrag aus dem Jahr 2000, der nur Industriegüter abdeckte. Nun geht es auch um Dienstleistungen, staatliche Aufträge und Investitionen. Dieses Abkommen müssen die EU-Gremien noch abnicken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.