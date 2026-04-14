US-Vizepräsident will Papst Riegel vorschieben

Nach US-Präsident Donald Trumps Selbstbildnis als Jesus flogen die Fetzen. Nun hat US-Vizepräsident JD Vance Papst Leo XIV. nahegelegt, sich aus der amerikanischen Politik herauszuhalten.
Nach dem scharfen Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Oberhaupt der Katholischen Kirche hat sich jetzt auch JD Vance zu Wort gemeldet. „In manchen Fällen wäre es das Beste für den Vatikan, sich auf moralische Angelegenheiten zu konzentrieren“, meinte der US-Vizepräsident in einem Interview des Senders Fox News am Montag (Ortszeit).
Am Wochenende hatte Leo erneut verlangt, die aktuellen Kriege zu beenden und an die Regierenden appelliert, Frieden einkehren zu lassen. Trump hatte ihm darauf vorgeworfen, eine „schreckliche“ Außenpolitik zu betreiben. Dass sich der Papst für die Dinge einsetze, die ihm wichtig sind, sei gut, aber die US-Politik solle er dem Präsidenten der Vereinigten Staaten überlassen, führte Vance im Fox-News-Gespräch aus.
Jesus-Bild von Trump bloß ein „Scherz“
Dass Trump und der Pontifex momentan Konflikte miteinander hätten, sei nichts, worüber er sich große Sorgen mache, erklärte der Republikaner, der vor einigen Jahren zum Katholizismus konvertiert war. Zu einem von Trump online veröffentlichten und später wieder gelöschten Bild, welches den US-Präsidenten als Heiland stilisierte, erklärte er, Trump habe dies aus seiner Sicht „als Scherz gepostet“, und dann schnell mitbekommen, dass „eine Menge Leute seinen Humor in dem Fall nicht verstehen“. Kritiker warfen dem Präsidenten Blasphemie vor.
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