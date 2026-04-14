Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

15.000 Euro-Strafe

Kellner beschimpft: Das kommt Gastronomen teuer

Kärnten
14.04.2026 11:00
Das Paar wandte sich an die Arbeiterkammer.
Das Paar wandte sich an die Arbeiterkammer.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Die Worte „schleichts euch“ kamen einem Kärntner Gastronomen teuer. Zwei Kellner suchten nämlich das klärende Gespräch, das jedoch völlig eskalierte. Das angestellte Paar wandte sich an die Arbeiterkammer.

0 Kommentare

„Zwei Angestellte suchten das Gespräch mit ihrem Chef, um betriebliche Probleme zu klären. Doch anstatt auf die Anliegen seiner Mitarbeiter einzugehen, zeigte der Gastronom Desinteresse, das in einer verbalen Entgleisung gipfelte“, teilt die Arbeiterkammer (AK) mit.

Die Aufforderung, die Schlüssel abzugeben und „sich zu schleichen“, ließen sich die Betroffenen nicht bieten und suchten umgehend die AK-Bezirksstelle Spittal auf. 

Zitat Icon

Der Arbeitgeber versuchte, die Situation umzudeuten. Laut ihm seien die beiden einfach nicht mehr zur Arbeit erschienen und hätten das Unternehmen verlassen.

Andreas Gaggl, Bezirksstellenleiter

Jeweils 7500 Euro Entschädigung erhalten
Doch dank der lückenlosen Dokumentation und der sofortigen Reaktion der Betroffenen hielten diese Behauptungen nicht stand. „Ihr Arbeitgeber musste jeweils 7500 Euro Kündigungsentschädigung, also insgesamt 15.000 Euro, zahlen“, so Gaggl weiter. 

Lesen Sie auch:
Firma zahlte nicht aus
AK erkämpft 162.000 Euro für Pensionisten
24.03.2026

„Solche Versuche, eine ungerechtfertigte Entlassung als Arbeitnehmer-Kündigung oder unentschuldigtes Fernbleiben darzustellen, sehen wir leider immer wieder. Beschäftigte, denen solches Unrecht widerfährt, können sich auf unsere kostenlose Unterstützung verlassen“, erklärt AK-Präsident Günther Goach.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
14.04.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Arbeiterkammer
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Donald Trump lässt sich McDonalds-Essen liefern und verkündet, dass der Iran einen Deal machen ...
Fast Food für Trump
US-Präsident: Iran hat angerufen, „wollen Deal“
Sämtlichen Schiffen soll die Durchfahrt untersagt werden. 
Ölpreise ziehen an!
Iran belächelt Trumps Hormuz-Blockade: „Viel Spaß“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
716.722 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
181.241 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Außenpolitik
US-Kriegsschiffe durchqueren Straße von Hormuz
106.424 mal gelesen
Die Meerenge Straße von Hormuz
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
7209 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2142 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1396 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Pipeline stand still
Sabotage nahe Kärnten: Koordinierte Aktion?
Viele helfende Hände
Reifen, Stühle: Viel Müll aus dem Wasser gefischt
15.000 Euro-Strafe
Kellner beschimpft: Das kommt Gastronomen teuer
In Lavant
Wieder Umweltfall: Ursache für Ölspur steht fest
Krone Plus Logo
Änderung bei Wehren
„Katastropheneinheit musste verkleinert werden“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf