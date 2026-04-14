Kellner beschimpft: Das kommt Gastronomen teuer

Jeweils 7500 Euro Entschädigung erhalten

Doch dank der lückenlosen Dokumentation und der sofortigen Reaktion der Betroffenen hielten diese Behauptungen nicht stand. „Ihr Arbeitgeber musste jeweils 7500 Euro Kündigungsentschädigung, also insgesamt 15.000 Euro, zahlen“, so Gaggl weiter.