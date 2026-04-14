Fuel shortages and more:
How much will our summer vacation cost this year?
The price of jet fuel and cancellations on long-haul flights to Asia are affecting trips to the Mediterranean. How deep will we have to dig into our pockets for this year’s summer vacation? The “Krone” asked around in the travel industry—and knows the price at which a family of four can afford an all-inclusive vacation.
More and more airlines are warning of a kerosene shortage—just how expensive will summer vacations really be this year? The “Krone” interviewed two industry representatives from travel agencies in Upper Austria. One thing seems certain: vacationers will have to dig deeper into their pockets. And there are several reasons for this.
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