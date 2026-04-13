Trump blockiert Straße von Hormuz mit Militär

Iran spottet über Spritpreise

Der US-Präsident schließt auch einzelne Militärschläge, um die Gespräche mit dem Iran wieder in Gang zu bringen, nicht aus. Das berichtete das „Wall Street Journal“. Die Preise für Öl schossen derweil wieder in die Höhe und Irans Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf spottete auf der Plattform X an die US-Bevölkerung gerichtet: „Habt Spaß mit den aktuellen Spritpreisen.“ Tatsächlich war der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni bei der Eröffnung zum heutigen Börsentag bei 102,50 US-Dollar, also 7,30 US-Dollar höher als vor den Verhandlungen.