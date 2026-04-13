„Spaß mit Spritpreis“
Trump blockiert Straße von Hormuz mit Militär
Nach ergebnislosen Gesprächen in Islamabad verschärfen die USA den Druck auf den Iran: Ab Montag, 16 Uhr will das US-Militär die Straße von Hormuz blockieren. Teheran warnt vor weiterer Eskalation, während die Ölpreise wieder deutlich steigen. Europa setzt weiterhin auf Diplomatie und plant eine internationale Schutzmission.
Aufgrund der vorerst gescheiterten Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran in der Hauptstadt Pakistans hat US-Präsident Donald Trump bei der Social-Media-Plattform X eine Sperre der Straße von Hormuz prophezeit. Das US-Militär will die Straße ab 16 Uhr für Schiffe aller Nationen abriegeln, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen wollen. Der Iran kommentierte den Schritt als „Akt der Piraterie“.
“The United States to Blockade Ships Entering or Exiting Iranian Ports on April 13 at 10:00 A.M. ET. Thank you for your attention to this matter!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/gUBqyUGs1G— The White House (@WhiteHouse) April 13, 2026
Konkret sprach Trump am Sonntag davon, dass die US-Marine jedes Schiff „abfangen“ werde, das Iran für die Durchfahrt bezahlt hat. Der Iran hingegen hat mit Androhungen von Angriffen und einer begrenzten Anzahl von Minen ein „Gefahrengebiet“ über die gesamte Straße von Hormuz erklärt. Ausnahme davon sind die iranischen Hoheitsgewässer, wo der Iran Gebühren verhängt.
Das Institute for the Study of War (ISW) erklärte dazu auf der Plattform X, dass derzeit nur Schiffe durch die Straße von Hormuz fahren würden, die vom Iran genehmigt oder iranische Schiffe sind. Die genehmigten Schiffe nehmen dabei an dem Schutzgeldsystem des Irans teil und nutzen das einseitig vom Iran auferlegte Verkehrstrennungsschema, das Schiffe in iranische Hoheitsgewässer zwinge.
Iran spottet über Spritpreise
Der US-Präsident schließt auch einzelne Militärschläge, um die Gespräche mit dem Iran wieder in Gang zu bringen, nicht aus. Das berichtete das „Wall Street Journal“. Die Preise für Öl schossen derweil wieder in die Höhe und Irans Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf spottete auf der Plattform X an die US-Bevölkerung gerichtet: „Habt Spaß mit den aktuellen Spritpreisen.“ Tatsächlich war der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni bei der Eröffnung zum heutigen Börsentag bei 102,50 US-Dollar, also 7,30 US-Dollar höher als vor den Verhandlungen.
Trump will mit der Hormuz-Blockade verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge verlangt und das Land gleichzeitig von Öleinnahmen abschneiden. Der Iran ist einer der größten Ölproduzenten der Welt. Die Straße von Hormuz ist daher auch für Teheran enorm wichtig, um seine Ölexporte an die internationalen Märkte zu bringen.
Er hatte dem Iran ein Ultimatum gesetzt, den freien Schiffsverkehr wieder zu ermöglichen, und andernfalls mit Angriffen auf Kraftwerke und weitere Infrastruktur gedroht. Kurz vor Ablauf seiner Frist verständigten sich Washington und Teheran Mitte der Woche auf eine zweiwöchige Waffenruhe. Darauf folgten am Samstag direkte Verhandlungen der beiden Seiten unter Vermittlung Pakistans in Islamabad. Die endeten am frühen Sonntagmorgen allerdings ohne greifbares Ergebnis.
Macron plant Konferenz für Hormuz-Mission
Frankreich und Großbritannien wollen in den kommenden Tagen eine Konferenz für eine mögliche Mission in der Straße von Hormuz abhalten. Gemeinsam mit anderen Ländern, die an einem solchen friedlichen Einsatz mitwirken wollen, um die freie Schifffahrt in der Meeresenge wiederherzustellen, wolle man sich zusammensetzen, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf der Plattform X.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.