Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Typveränderung gewagt!

So sieht Moderatorin Amira Aly nicht mehr aus

Society International
03.04.2026 08:18
So kennen und lieben die Fans Amira Aly. Doch die sympathische Moderatorin wagte sich jetzt an ...
So kennen und lieben die Fans Amira Aly. Doch die sympathische Moderatorin wagte sich jetzt an einen neuen Look und präsentierte diesen auf Instagraam.(Bild: APA-Images / Action Press / Hauter,Katrin)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Amira Aly startet mit einem neuen Look in den Frühling. Und den präsentierte die Moderatorin jetzt stolz ihren Fans auf Instagram.

0 Kommentare

Ihre lange, dunkle Mähne war stets das Markenzeichen von Amira Aly. Doch damit hat die 33-Jährige jetzt Schluss gemacht und sich an einen neuen Style gewagt.

„Zeit für Veränderung“
Das bewies Aly ihren Fans jetzt in einem Posting auf Instagram. Zu sehen ist die Ex-Frau von Oliver Pocher in einem Posting zuerst noch mit ihrer alten Frisur. „Zeit für eine Veränderung“, schrieb sie dazu – und ließ am Ende des Clips dann die Bombe platzen!

Amir Aly präsentierte auf Instagram ihre neue Bob-Frisur!
Amir Aly präsentierte auf Instagram ihre neue Bob-Frisur!(Bild: instagram.com/amiraaly)

Denn Aly hat sich für einen trendigen Bob-Schnitt entschieden, der ihr gerade mal bis zu den Schultern reicht. Eine Frisur, die sich zuletzt auch zahlreiche Hollywoodstars stehen ließen und der der Moderatorin ausgezeichnet steht!

Lesen Sie auch:
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana
Sonnige Überraschung
Die Bilder: Amira Aly räkelt sich jetzt im Bikini!
19.03.2026

„Steht dir SO gut“
Das finden übrigens auch ihre Fans und Freunde. „Steht dir SO gut“, jubelte etwa Moderatorin Annika Lau in den Kommentaren. „Wow, wie süß“, fügte Kollegin Marlene Lufen hinzu.

Hier können Sie sich den Clip mit der Style-Verwandlung von Amira Aly anschauen:

„Das ist er wieder, der Bob-Effect. Du siehst absolut fantastisch aus!“, schrieb ein Fan zudem. Und ein anderer meinte: „Wow – sieht super aus ... Ich persönlich finde es noch schöner als vorher ...“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
03.04.2026 08:18
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Oliver Pocher
Instagram
Frühling
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.058 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.048 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.615 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Society International
Festival in London
Kanye Wests Showpläne sorgen britischen Premier
Foto-Grüße aus Montana
Prinz Harry traf Trudeau und Perry im Skiurlaub
Autounfall mit Kindern
Schauspielerin Tori Spelling liegt im Krankenhaus
„Top-Infrastruktur“
Pocher vor Auswanderung? Jetzt spricht er Klartext
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf