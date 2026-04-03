So sieht Moderatorin Amira Aly nicht mehr aus

Amira Aly startet mit einem neuen Look in den Frühling. Und den präsentierte die Moderatorin jetzt stolz ihren Fans auf Instagram.
Ihre lange, dunkle Mähne war stets das Markenzeichen von Amira Aly. Doch damit hat die 33-Jährige jetzt Schluss gemacht und sich an einen neuen Style gewagt.
„Zeit für Veränderung“
Das bewies Aly ihren Fans jetzt in einem Posting auf Instagram. Zu sehen ist die Ex-Frau von Oliver Pocher in einem Posting zuerst noch mit ihrer alten Frisur. „Zeit für eine Veränderung“, schrieb sie dazu – und ließ am Ende des Clips dann die Bombe platzen!
Denn Aly hat sich für einen trendigen Bob-Schnitt entschieden, der ihr gerade mal bis zu den Schultern reicht. Eine Frisur, die sich zuletzt auch zahlreiche Hollywoodstars stehen ließen und der der Moderatorin ausgezeichnet steht!
„Steht dir SO gut“
Das finden übrigens auch ihre Fans und Freunde. „Steht dir SO gut“, jubelte etwa Moderatorin Annika Lau in den Kommentaren. „Wow, wie süß“, fügte Kollegin Marlene Lufen hinzu.
Hier können Sie sich den Clip mit der Style-Verwandlung von Amira Aly anschauen:
„Das ist er wieder, der Bob-Effect. Du siehst absolut fantastisch aus!“, schrieb ein Fan zudem. Und ein anderer meinte: „Wow – sieht super aus ... Ich persönlich finde es noch schöner als vorher ...“
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