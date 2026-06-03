Alarm in Pathologie, Ministerium „nicht zuständig“

Bleiben mehr Verbrechen künftig ungesühnt? Bereits im Frühjahr schlug die Ärztekammer rund um den Personalengpass Alarm – eine aktuelle parlamentarische Anfrage lässt jedoch wichtige Antworten offen.
Über Jahrzehnte hinweg sei die Gerichtsmedizin „schrittweise demontiert“ worden, zeichnete die Ärztekammer Ende März ein düsteres Bild – die „Krone“ berichtete. Demnach könnten viele Verbrechen in Zukunft überhaupt unentdeckt bleiben, warnten Experten. Personalmangel, Überalterung, fehlender Nachwuchs und leere Kassen würden der Forensik das Wasser abgraben.
Die FPÖ nahm den Ball auf und richtete eine parlamentarische Anfrage an die Justizministerin. Demnach wurden in Österreich im Vorjahr 1560 gerichtlich angeordnete Obduktionen durchgeführt, die meisten davon in Wien. Dafür kann die Justiz auf 22 Sachverständige zurückgreifen, wie aus der Anfrage hervorgeht. Die Hälfte davon erreicht in den kommenden zehn Jahren jedoch das Pensionsalter – ein Faktum, das auch der jüngste Rechnungshofbericht bekrittelte.
Es gibt zu wenig Gerichtsmediziner, und das seit Jahren. Daher können Obduktionen nicht mehr durchgeführt und somit Straftaten als solche nicht erkannt werden.
Christian Lausch, Abgeordneter zum Nationalrat (FPÖ)
Bild: FPÖ
„Außerhalb des Wirkungsbereichs“
Wichtige Fragen, zum Beispiel, ob aufgrund fehlender Kapazitäten Strafverfahren verzögert wurden bzw. wie viele Stellen unbesetzt sind, blieben offen. Diese Thematik liege „außerhalb des Wirkungsbereichs des Ministeriums für Justiz“, heißt es.
Parallel dazu wurde der Gerichtsmedizin die Oberaufsicht der Gewaltschutzambulanzen übertragen, „was zusätzlich den eklatanten Engpass der Gerichtsmediziner verstärkt“, schlägt der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Christian Lausch Alarm: „Ein gefährlicher Zustand, den auch der Rechnungshof kritisiert.“
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