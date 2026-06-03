Alarm in Pathologie, Ministerium „nicht zuständig“

Die FPÖ nahm den Ball auf und richtete eine parlamentarische Anfrage an die Justizministerin. Demnach wurden in Österreich im Vorjahr 1560 gerichtlich angeordnete Obduktionen durchgeführt, die meisten davon in Wien. Dafür kann die Justiz auf 22 Sachverständige zurückgreifen, wie aus der Anfrage hervorgeht. Die Hälfte davon erreicht in den kommenden zehn Jahren jedoch das Pensionsalter – ein Faktum, das auch der jüngste Rechnungshofbericht bekrittelte.