Schock-Fund in Wand: Rätsel um mumifizierte Frau

Laut „Krone“-Informationen gibt es derzeit keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen. Die Ermittler vermuten daher, dass die Frau eines natürlichen Todes gestorben war. Eine von der Staatsanwaltschaft Wien angeordnete Obduktion soll nun Klarheit über die genauen Todesumstände bringen. Warum die Leiche der Frau anschließend in einer Hauswand einbetoniert wurde und wer dafür verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.