Bundesligisten bei der WM: Acht Träume wurden wahr

Aus der Bundesliga dürfen drei Spieler bei der WM Österreichs Trikot tragen – fünf weitere das einer anderen Nation. Für alle ist es eine Premiere …
Bei der am 11. Juni startenden WM werden acht Spieler zu sehen sein, die in dieser Saison in der heimischen Liga tätig waren. Mit Andres Andrade (Panama), Jacob Italiano (Australien), Taeseok Lee (Südkorea), Kerim Alajbegovic (Bosnien) und Jussef Nasrawe (Irak) trägt ein Quintett ohne WM-Erfahrung nicht das ÖFB-Trikot.
Ersterer, der mit dem LASK das Double holte, debütierte bereits im November 2018. Beim 2:6 im letzten Test gegen Brasilien absolvierte der Verteidiger sein 48. Länderspiel. Panama trifft in der Gruppe L auf England, Kroatien und Ghana. Auch Alajbegovic, der im Sommer von Salzburg zu Leverkusen wechselt, kann eine wichtige Rolle spielen. Der 18-Jährige hat auf dem Weg zur WM in den entscheidenden Play-off-Partien gegen Wales und Italien Nervenstärke im Elfmeterschießen bewiesen. In neun Länderspielen traf er einmal. Weitere Chancen bieten sich in Gruppe B gegen Kanada, Katar und Schweiz.
Ried-Profi gegen Mbappe und Co.
Taeseok erzielte bei seinen 14 Spielen für Südkorea ebenfalls ein Tor – auch der Linksverteidiger der Wiener Austria freut sich auf seine WM-Premiere, in der Gruppe A warten Mexiko, Südafrika sowie Tschechien. Noch keine lange Teamvergangenheit hat auch der Australier Italiano. Der GAK-Kicker feierte am 11. Oktober sein Debüt. Beim letzten 0:1 gegen Mexiko durfte der 24-Jährige, der für das A-Team viermal auf dem Platz stand, 67 Minuten ran. Die „Socceroos“ prallen in der Gruppe D auf USA, Paraguay und Türkei. Nasrawe (19) von der SV Ried sprang spät auf den WM-Zug auf. Am 29. Mai gab er erst sein Debüt für Irak. In Gruppe I fordert man Frankreich, Senegal und Norwegen.
Bei Österreich scheinen der Salzburger Alex Schlager, Alessandro Schöpf (LASK) und Sasa Kalajdzic, dessen LASK-Leihe zu Ende gegangen ist, auf. Auch das Trio ist erstmals bei einer WM mit an Bord.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.