Bundesligisten bei der WM: Acht Träume wurden wahr

Ried-Profi gegen Mbappe und Co.

Taeseok erzielte bei seinen 14 Spielen für Südkorea ebenfalls ein Tor – auch der Linksverteidiger der Wiener Austria freut sich auf seine WM-Premiere, in der Gruppe A warten Mexiko, Südafrika sowie Tschechien. Noch keine lange Teamvergangenheit hat auch der Australier Italiano. Der GAK-Kicker feierte am 11. Oktober sein Debüt. Beim letzten 0:1 gegen Mexiko durfte der 24-Jährige, der für das A-Team viermal auf dem Platz stand, 67 Minuten ran. Die „Socceroos“ prallen in der Gruppe D auf USA, Paraguay und Türkei. Nasrawe (19) von der SV Ried sprang spät auf den WM-Zug auf. Am 29. Mai gab er erst sein Debüt für Irak. In Gruppe I fordert man Frankreich, Senegal und Norwegen.