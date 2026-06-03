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Bundesligisten bei der WM: Acht Träume wurden wahr

Bundesliga
03.06.2026 07:53
Doublesieger Andres Andrade (li.) verteidigt bei der WM für Panama.
Doublesieger Andres Andrade (li.) verteidigt bei der WM für Panama.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aus der Bundesliga dürfen drei Spieler bei der WM Österreichs Trikot tragen – fünf weitere das einer anderen Nation. Für alle ist es eine Premiere …

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Bei der am 11. Juni startenden WM werden acht Spieler zu sehen sein, die in dieser Saison in der heimischen Liga tätig waren. Mit Andres Andrade (Panama), Jacob Italiano (Australien), Taeseok Lee (Südkorea), Kerim Alajbegovic (Bosnien) und Jussef Nasrawe (Irak) trägt ein Quintett ohne WM-Erfahrung nicht das ÖFB-Trikot.

Kerim Alajbegovic
Kerim Alajbegovic(Bild: APA/EXPA)

Ersterer, der mit dem LASK das Double holte, debütierte bereits im November 2018. Beim 2:6 im letzten Test gegen Brasilien absolvierte der Verteidiger sein 48. Länderspiel. Panama trifft in der Gruppe L auf England, Kroatien und Ghana. Auch Alajbegovic, der im Sommer von Salzburg zu Leverkusen wechselt, kann eine wichtige Rolle spielen. Der 18-Jährige hat auf dem Weg zur WM in den entscheidenden Play-off-Partien gegen Wales und Italien Nervenstärke im Elfmeterschießen bewiesen. In neun Länderspielen traf er einmal. Weitere Chancen bieten sich in Gruppe B gegen Kanada, Katar und Schweiz.

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Ried-Profi gegen Mbappe und Co.
Taeseok erzielte bei seinen 14 Spielen für Südkorea ebenfalls ein Tor – auch der Linksverteidiger der Wiener Austria freut sich auf seine WM-Premiere, in der Gruppe A warten Mexiko, Südafrika sowie Tschechien. Noch keine lange Teamvergangenheit hat auch der Australier Italiano. Der GAK-Kicker feierte am 11. Oktober sein Debüt. Beim letzten 0:1 gegen Mexiko durfte der 24-Jährige, der für das A-Team viermal auf dem Platz stand, 67 Minuten ran. Die „Socceroos“ prallen in der Gruppe D auf USA, Paraguay und Türkei. Nasrawe (19) von der SV Ried sprang spät auf den WM-Zug auf. Am 29. Mai gab er erst sein Debüt für Irak. In Gruppe I fordert man Frankreich, Senegal und Norwegen.

(Bild: Kronen Zeitung)

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Bei Österreich scheinen der Salzburger Alex Schlager, Alessandro Schöpf (LASK) und Sasa Kalajdzic, dessen LASK-Leihe zu Ende gegangen ist, auf. Auch das Trio ist erstmals bei einer WM mit an Bord.

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