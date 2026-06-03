Dauerverwaister Schanigarten erregt die Gemüter

Ein „Krone“-Leser bemerkte schon vor einiger Zeit, dass der Gastgarten in der Jägerstraße „verwaist aussieht“. Auf Nachfrage der „Krone“ zeigen sich Zustände, die eher an ein Schmierentheater, als an vernünftige Verwaltung denken lassen. Doch was ist eigentlich passiert? Am 15. März 2024 (!) wurde der knapp 23 Quadratmeter große Schanigarten genehmigt, am 28. März folgten erste Beschwerden: Hier ist kein Betrieb! Am 2. April und am 3. Mai forderte die Bezirksvorstehung das Magistrat dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen. Am 21. Mai wurde der Betrieb des Lokals eingestellt.