Baumstamm stürzte herab, 40-Jähriger eingeklemmt

Schwerer Arbeitsunfall in Hohenems (Vorarlberg): Ein Mann wurde bei Entladearbeiten von einem herabfallenden Stamm getroffen und eingeklemmt. Ein Ersthelfer befreite den 40-Jährigen mit einem Kran, bevor das Opfer mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen wurde.
Polizeiinformationen zufolge ereignete sich der Zwischenfall Montagmittag im St.-Valentins-Weg in Hohenems. Ein 40 Jahre alter Arbeiter war damit beschäftigt, Holz von einem Krananhänger abzuladen. Aus bislang unbekannter Ursache löste sich dabei ein Baumstamm, fiel zu Boden und klemmte den Mann im Beckenbereich ein.
Helfer reagierte sofort
Ein Ersthelfer wurde durch die Rufe des Verunfallten auf die dramatische Situation aufmerksam. Er alarmierte die Rettungskräfte und schritt selbst zur Tat, indem er den Baumstamm mit dem am Anhänger montierten Kran anhob. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der schwer verletzte Arbeiter mit der Flugrettung ins LKH Feldkirch eingeliefert.
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