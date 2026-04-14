Baumstamm stürzte herab, 40-Jähriger eingeklemmt

Helfer reagierte sofort

Ein Ersthelfer wurde durch die Rufe des Verunfallten auf die dramatische Situation aufmerksam. Er alarmierte die Rettungskräfte und schritt selbst zur Tat, indem er den Baumstamm mit dem am Anhänger montierten Kran anhob. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der schwer verletzte Arbeiter mit der Flugrettung ins LKH Feldkirch eingeliefert.