90-Jähriger aus verrauchter Wohnung befreit

Gewaltsam Tür geöffnet

Da auf ein Klopfen und Läuten niemand reagierte, öffnete die Feuerwehr Bregenz-Stadt die Wohnungstüre gewaltsam, um in die stark verrauchten Räume zu gelangen. Dort trafen die Helfer auf den 90-jährigen Bewohner und brachten ihn sofort in Sicherheit. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.