90-Jähriger aus verrauchter Wohnung befreit

Dramatischer nächtlicher Einsatz für die Helfer in Bregenz: Ein Senior musste aus seiner stark verrauchten Wohnung geborgen werden. Ein aufmerksamer Anrainer hatte einen Rauchmelder gehört und den Notruf gewählt. Auslöser des Feuers war ein vergessener Topf auf dem Herd.
Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.50 Uhr. Ein Nachbar wurde durch den schrillen Ton eines Brandmelders auf die gefährliche Situation aufmerksam und verständigte die Einsatzkräfte.
Gewaltsam Tür geöffnet
Da auf ein Klopfen und Läuten niemand reagierte, öffnete die Feuerwehr Bregenz-Stadt die Wohnungstüre gewaltsam, um in die stark verrauchten Räume zu gelangen. Dort trafen die Helfer auf den 90-jährigen Bewohner und brachten ihn sofort in Sicherheit. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.
Als Ursache für den Qualm konnte ein Kochtopf auf einer eingeschalteten Herdplatte ausgemacht werden. Im Einsatz standen zwölf Mann der Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Bundes- und Stadtpolizei.
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