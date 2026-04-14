Auto-Dieb ausgeforscht! Wagen stark beschädigt

Statt auf seine bestellte Pizza zu warten, stieg ein Mann in Klagenfurt in den Wagen des Lokalbesitzers und fuhr einfach davon. Der Autodieb konnte ausgeforscht werden. Und auch das Auto wurde gefunden – aber stark beschädigt!
Das gibt es auch nicht alle Tage! Ein vorerst unbekannter Mann bestellte sich Samstagnacht eine Pizza in einem Lokal in Klagenfurt – wir haben berichtet. Doch er wartete nicht lange auf seine Pizza, stieg stattdessen in den Wagen des Lokalbesitzers und fuhr davon.
Sofort wurde nach dem Dieb und dem Auto – einem roten Citroen c3 – gesucht. Am Montag wurde die Polizei fündig: Das Auto war stark beschädigt und wurde in Klagenfurt aufgefunden. Auch der Täter konnte ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann aus Klagenfurt.
Noch ist nicht bekannt, warum der junge Mann diese Aktion geliefert hat. „Es gibt noch einige Fragezeichen, die unbeantwortet sind“, teilt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg mit.
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