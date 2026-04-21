Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefährliche Erotik

Die Heimkehr des Weibsteufels in die Burgenstadt

Kärnten
21.04.2026 12:00
Helmut Wachernig, das blutleere Mandl, Carina Ruppitsch, seine Frau, der Weibsteufel und Philipp ...
Helmut Wachernig, das blutleere Mandl, Carina Ruppitsch, seine Frau, der Weibsteufel und Philipp Bürger, der Grenzjäger.(Bild: KulturMarktLücke)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Die Rückkehr des Stückes in die Burgenstadt, in der der Autor lebte: „Der Weibsteufel“ in Friesach, wo Karl Schönherr vor seiner ruhmreichen Schriftstellerzeit in einem völlig anderen Bereich tätig war.

0 Kommentare

In Bayern konnte die katholische Kirche 1918 die Absetzung des Stückes erreichen, heute gehört es zu den meistgespielten Werken: „Der Weibsteufel“ erzählt von einem Ehepaar, das in einer grenznahen Hütte vom Schmuggeln lebt, sich ein Haus im Tal und vergeblich ein Kind wünscht. Der Mann will, dass seine Frau den neuen Grenzjäger ablenkt – aus der taktisch eingesetzten Erotik werden aber Gefühle, alles gerät außer Kontrolle.

In der alten Apotheke am Hauptplatz absolvierte der später so berühmte Schriftsteller ein ...
In der alten Apotheke am Hauptplatz absolvierte der später so berühmte Schriftsteller ein Praktikum.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Gedenktafel in Friesach.
Gedenktafel in Friesach.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Regisseur Herbert Marktl, der Ehemann, das blutleere Mandl, Helmut Wachernig, die Ehefrau, der ...
Regisseur Herbert Marktl, der Ehemann, das blutleere Mandl, Helmut Wachernig, die Ehefrau, der Weibsteufel, Carina Ruppitsch und der Grenzgänger Philipp Bürger.(Bild: KulturMarktLücke)

1914 hat Karl Schönherr die Dreiecksgeschichte geschrieben, die zu seinem erfolgreichsten Werk werden sollte. Dabei hatte der Tiroler zunächst Germanistik studiert, dann in Medizin promoviert. 1890 und 1891 absolvierte er in der Apotheke am Hauptplatz von Friesach ein Praktikum. Eine Tafel erinnert am Haus, eine nach ihm benannte Straße in der Stadt an den Arzt, der später in Wien eine Ordination hatte, aber als Schriftsteller berühmt wurde.

Dreiecksgeschichte noch zweimal in Friesach
Das Stück über die drei Namenlosen hat die KulturMarktLücke im Vorjahr in der Inszenierung von Herbert Marktl im Pflegerhauskeller von Hochosterwitz gespielt. Es wurde ausgewählt, um am Palmsonntag am Theaterfestival in Gmünd gezeigt zu werden. „Und um das Schönherr-Stück in die Stadt, in der er eine Zeit lang lebte, zurückzubringen, spielen wir es noch zweimal in Friesach“, so Helmut Wachernig, der das blutleere Mandl verkörpert. Zu sehen am Freitag, 24. April, und Samstag, 25. April, (jeweils um 19.30 Uhr) im Stadtsaal. Karten bei Ö-Ticket.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
21.04.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Neue Inflationssorgen
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
254.197 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
151.280 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
149.364 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
623 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Ausland
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
538 mal kommentiert
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Außenpolitik
Prorussischer Ex-Präsident als überragender Sieger
467 mal kommentiert
Ex-Präsident Ramen Rudew spricht von einem „Sieg der Moral“.
Mehr Kärnten
Gefährliche Erotik
Die Heimkehr des Weibsteufels in die Burgenstadt
3. Liga Mitte:
33 Tore! Schubert Doppelpack bei Voitsberg-Sieg
Politik ist gefordert
Leerstände: Stirbt Klagenfurter Innenstadt aus?
Welttag des Buches
So finden Kinder den Spaß am Lesen und an Büchern
Interne Differenzen
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf