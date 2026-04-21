Die Heimkehr des Weibsteufels in die Burgenstadt

Dreiecksgeschichte noch zweimal in Friesach

Das Stück über die drei Namenlosen hat die KulturMarktLücke im Vorjahr in der Inszenierung von Herbert Marktl im Pflegerhauskeller von Hochosterwitz gespielt. Es wurde ausgewählt, um am Palmsonntag am Theaterfestival in Gmünd gezeigt zu werden. „Und um das Schönherr-Stück in die Stadt, in der er eine Zeit lang lebte, zurückzubringen, spielen wir es noch zweimal in Friesach“, so Helmut Wachernig, der das blutleere Mandl verkörpert. Zu sehen am Freitag, 24. April, und Samstag, 25. April, (jeweils um 19.30 Uhr) im Stadtsaal. Karten bei Ö-Ticket.