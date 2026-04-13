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Polizei fahndet

Essen bestellt, gewartet und Fahrzeug geklaut

Kärnten
13.04.2026 11:35
In einer Pizzeria in der Klagenfurter Innenstadt bestellte ein bislang Unbekannter eine Mahlzeit ...
In einer Pizzeria in der Klagenfurter Innenstadt bestellte ein bislang Unbekannter eine Mahlzeit – düste jedoch während der Wartezeit mit dem Auto des Ladenbesitzers davon. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Doch kein Mitternachtssnack! Ein bislang unbekannter Täter bestellte Samstagnacht in einer Pizzeria in Klagenfurt eine Mahlzeit – während er auf sein Essen wartete, stieg er in das unversperrte Auto des Lokalbesitzers und düste einfach davon.

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Samstagabend, kurz vor 23 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann eine Pizzeria in der Klagenfurter Innenstadt, um sich etwas Essen zu bestellen. Während er auf seine Bestellung wartete, hielt er sich vor dem Lokal auf.

„Kurzerhand dürfte er es sich anders überlegt haben, stieg in den Pkw des Lokalbesitzers (Citroën C3, rot), der unversperrt vor dem Lokal geparkt war und fuhr davon“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten. 

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Hinweise werden entgegen genommen
„Der Fahrzeugschlüssel dürfte sich im Auto befunden haben“, heißt es weiter. Die Polizei fahndet nun nach dem unbekannten Täter, der etwa 40 Jahre alt ist, circa 1,70 m groß, kurze blonde Haare und 3-Tages-Bart trägt. Der Unbekannte trug eine schwarze beschädigte Jacke, blaue Jeans und ist deutschsprachig. 

Hinweise werden auf der PI St. Ruprechter Straße, 059133/2585, entgegengenommen.

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