Iran könnte bald wieder Uran anreichern

Die Iraner könnten „binnen Monaten“ oder sogar „weniger“ wieder mit einigen Kaskaden von Zentrifugen Uran anreichern, erklärte IAEA-Direktor Rafael Grossi am Samstag in einem Interview mit dem US-Sender CBS. Abgesehen davon sei unbekannt, was nach den Bombardements aus den schätzungsweise gut 408 Kilogramm Uran geworden sei, die der Iran bereits auf einen hohen Grad von 60 Prozent angereichert hatte. „Wir wissen nicht, wo dieses Material sein könnte“, räumte der Argentinier ein. Weiter angereichert auf 90 Prozent würde dieses Uran für mindestens neun Atombomben reichen.