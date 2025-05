Iran besitzt immer mehr fast waffenfähiges Uran

IAEA: Geheimprojekte an drei Standorten

Die im Verborgenen durchgeführten Nuklearaktivitäten sollen an drei seit Langem untersuchten Standorten ausgeführt worden sein. Das dabei verwendete Material sei den Vereinten Nationen nicht gemeldet worden, teilte die IAEA in dem umfassenden, vertraulichen Bericht an die Mitgliedsstaaten mit, der der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag vorlag. Die internationale Behörde kam zu dem Schluss, dass diese drei Standorte und andere möglicherweise damit verbundene Standorte Teil eines nicht deklarierten strukturierten Atomprogramms waren, das der Iran bis in die frühen 2000er-Jahre betrieb.