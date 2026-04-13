Signa: Postsparkasse-Gesellschaft nun auch pleite

In den vergangenen Monaten bemühte man sich gemeinsam mit den Insolvenzverwaltern der drei Gesellschaften, die Immobilie ohne Insolvenzverfahren zu verwerten. „Da die außergerichtliche Verwertung bislang nicht finalisiert werden konnte, musste die Schuldnerin nunmehr den Insolvenzweg beschreiten und erfolgt die Verwertung nunmehr im Rahmen des noch zu eröffnenden Insolvenzverfahrens“, merkte Jürgen Gebauer vom KSV1870 an. Die Gesamtverbindlichkeiten werden mit rund 253 Millionen Euro beziffert.