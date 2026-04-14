Stromrechnung wird künftig einfacher zu lesen sein

Die Salzburg AG vereinfacht die Abrechnungsübersicht für ihre Kunden. In Zukunft sind auf dem Deckblatt der Stromrechnung das Guthaben oder die Nachforderung und der neue Teilzahlungsbetrag klar ersichtlich.
Die unübersichtlichen Stromrechnungen sollen ein Ende haben. Das verspricht zumindest die Salzburg AG ihren Kunden. Das mühsame Suchen nach dem aktuellen Guthaben oder einer Nachforderung, dem neuen Teilzahlungsbetrag oder dem eigenen Stromverbrauch wird in Zukunft entfallen, versichert das Unternehmen.
Dafür hat die Salzburg AG ein neues Deckblatt als „Rechnungsübersicht“ entwickelt, auf dem auf einen Blick in großer Schrift Guthaben oder Nachforderung sowie der neue Teilzahlungsbetrag ersichtlich sind. „Klar, einfach und verständlich mit den zentralen Infos der Kosten auf einen Blick – das sind die Wünsche der Kunden in unseren Befragungen“, sagt Salzburg-AG-Chef Michael Baminger.
Umstellung bei Rechnung per E-Mail ab Sommer
Immer wieder sorgten unübersichtliche Rechnungen, die eine minutenlange Suche nach den wichtigsten Informationen erfordern, bei Stromkunden für Ärger. Die gesetzlich vorgeschriebenen Detailangaben zum Stromverbrauch und zur Abrechnung finden sich weiterhin auf der Rechnung, allerdings erst auf den Folgeseiten.
Laut Baminger ist die Salzburg AG mit dem neuen, übersichtlicheren Deckblatt Vorreiter in Österreich in Sachen Übersichtlichkeit. Die Stromanbieter sind zur Angabe mehrerer Bestandteile des Preises verpflichtet, darunter Grundpreis, Arbeitspreis, Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Bei den rund 100.000 Kunden des Salzburger Stromanbieters, die die Rechnung per Post erhalten, hat das Unternehmen bereits mit dem Versand der übersichtlicheren Rechnungen begonnen. Bei der Mehrzahl der Kunden, die die Rechnung per E-Mail erhalten, startet die Umstellung aus technischen Gründen im Sommer.
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