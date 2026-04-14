Stromrechnung wird künftig einfacher zu lesen sein

Dafür hat die Salzburg AG ein neues Deckblatt als „Rechnungsübersicht“ entwickelt, auf dem auf einen Blick in großer Schrift Guthaben oder Nachforderung sowie der neue Teilzahlungsbetrag ersichtlich sind. „Klar, einfach und verständlich mit den zentralen Infos der Kosten auf einen Blick – das sind die Wünsche der Kunden in unseren Befragungen“, sagt Salzburg-AG-Chef Michael Baminger.