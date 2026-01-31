Neuer Stromtarif bietet Preise wie an der Börse

Preise wie an der Strombörse. Das verspricht die Salzburg AG mit ihrem neuen Tarif „Strom Flexspot“. Es handelt sich dabei um ein neues Angebot, das direkt an die österreichische Strombörse EXAA gekoppelt ist. „Mit dem neuen smarten Tarif können Kunden ihren Verbrauch optimieren und ihren Preis günstig machen. Es wird einige Zeiten geben, in denen der Preis null ist oder unter null liegt“, kündigt Michael Baminger, Chef der Salzburg AG, gegenüber der „Krone“ an.