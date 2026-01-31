Vorteilswelt
Flexibles Modell

Neuer Stromtarif bietet Preise wie an der Börse

Salzburg
31.01.2026 07:00
In Phasen mit großem Stromangebot wird mit dem neuen Preismodell Stromverbrauch belohnt.
In Phasen mit großem Stromangebot wird mit dem neuen Preismodell Stromverbrauch belohnt.(Bild: EXPA/ JFK)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Die Salzburg AG startet ein flexibles Tarifmodell. Damit können die Kunden quasi in Echtzeit am österreichischen Energiemarkt teilnehmen. Nach oben hin ist der Preis gedeckelt, nach unten hin sind sogar negative Preise, also Gutschriften, möglich.

Preise wie an der Strombörse. Das verspricht die Salzburg AG mit ihrem neuen Tarif „Strom Flexspot“. Es handelt sich dabei um ein neues Angebot, das direkt an die österreichische Strombörse EXAA gekoppelt ist. „Mit dem neuen smarten Tarif können Kunden ihren Verbrauch optimieren und ihren Preis günstig machen. Es wird einige Zeiten geben, in denen der Preis null ist oder unter null liegt“, kündigt Michael Baminger, Chef der Salzburg AG, gegenüber der „Krone“ an.

Wie das funktioniert? Die Preise an den Strombörsen richten sich streng nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn es dunkel und windstill ist und der Stromverbrauch hoch ist, ist die Nachfrage und damit der Strompreis hoch. Gibt es wenig Stromverbrauch, aber viel Angebot im Netz, etwa an einem windigen, sonnigen Sommertag, kann es sogar Geld bringen, Strom zu verbrauchen.

Wir geben Spielräume weiter, sobald es geht und arbeiten bereits intensiv an neuen noch günstigeren Tarifmodellen in den nächsten Monaten.

Michael Baminger, Salzburg-AG-Chef

Davon können jetzt auch Privatkunden mit einem kleinen Aufschlag direkt profitieren. Ein Rechenbeispiel der Salzburg AG für ein modernes Haus mit stationärer Batterie, Wärmepumpe und E-Auto mit 9000 Kilowattstunden (kWh) Verbrauch kommt für das Jahr 2025 auf einen Preis von 10 Cent/kWh. 

Für besonders hohe Preise am Markt gibt es eine Versicherung. Auf mehr als 60 Cent/kWh kann der Preis nicht steigen. Nach unten gibt es kein Limit. Das heißt, Geld verdienen mit Strom verbrauchen ist möglich, wenn auch nur für kurze Phasen. Der neue Tarif erfordert Viertelstundenwerte am Smart Meter und hat eine Monatsrechnung.

Salzburg

