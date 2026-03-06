Salzburg AG kündigt Tarif mit Preisgarantie an

Die Salzburg AG will wieder sinkende Spielräume an Kunden weitergeben und ab 1. Juli einen neuen Stromtarif anbieten. Nach den angekündigten Eckpunkten soll der Arbeitspreis bei 9,9 Cent pro Kilowattstunde netto liegen. Dazu kommt eine Preisgarantie, die Kunden längerfristig absichern soll und laut den vorliegenden Angaben bis 2028 reichen kann. Ziel ist mehr Preissicherheit in einer Phase, in der Energie- und Treibstoffkosten wieder steigen.