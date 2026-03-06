Salzburg AG kündigt Tarif mit Preisgarantie an

Die Salzburg AG will ab 1. Juli einen neuen Stromtarif einführen. Geplant ist ein Arbeitspreis von 9,9 Cent pro Kilowattstunde netto sowie eine längerfristige Preisabsicherung. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler spricht von mehr Planungssicherheit in einem Umfeld steigender Energie- und Treibstoffkosten.
Die Salzburg AG will wieder sinkende Spielräume an Kunden weitergeben und ab 1. Juli einen neuen Stromtarif anbieten. Nach den angekündigten Eckpunkten soll der Arbeitspreis bei 9,9 Cent pro Kilowattstunde netto liegen. Dazu kommt eine Preisgarantie, die Kunden längerfristig absichern soll und laut den vorliegenden Angaben bis 2028 reichen kann. Ziel ist mehr Preissicherheit in einer Phase, in der Energie- und Treibstoffkosten wieder steigen.
Landeshauptfrau Karoline Edtstadler verweist auf Gespräche mit der Salzburg AG seit Jänner: „Der klare Auftrag war die Erarbeitung eines Modells, das Planungssicherheit und Leistbarkeit garantiert.“ Das sei von Salzburg-AG-Chef Michael Baminger so umgesetzt worden. Auch Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder lobt das Ergebnis, nachdem monatelang niedrigere Energiepreise gefordert wurden: „Wir sind damit zufrieden, die Zusammenarbeit und die Gespräche mit Michael Baminger waren einwandfrei und er hat alle Zusagen umgesetzt.“
Angesichts der veränderten Weltlage sei es laut Edtstadler „wichtiger denn je, den Menschen Sicherheit zu geben“. Edtstadler ergänzt: „Es freut es daher sehr, dass sich die Salzburger mit dem heute präsentierten Paket ab 1. Juli auf zwei Jahre garantierten Strompreis unter 10 Cent pro Kilowattstunde verlassen können.“ Wohl gemerkt: Das gilt nur für jene, die einen neuen Vertrag bei dem heimischen Energieversorger abschließen.
