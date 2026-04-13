Liz Hurley sorgt am Red Carpet für tiefe Einblicke

Eigentlich ist Liz Hurley am Sonntagabend ja mit ihrem Schatz Billy Ray Cyrus zu den Olivier-Awards in London gekommen. Doch der Pärchen-Auftritt wurde schnell zur Nebensache. Der Grund: der aufreizende Look der 60-Jährigen!
Schon im letzten Jahr machte Liz Hurley ihre Beziehung zu Miley Cyrus‘ Papa Billy Ray öffentlich. Am Sonntag schritt das Paar nun erneut zu zweit über den Red Carpet in London und sorgte für ein wahres Blitzlichtgewitter.
Kleid sorgte für Jolie-Moment
Das lag aber vor allem am Wahnsinns-Look der 60-Jährigen. Die Schauspielerin erschien nämlich im weißen Dress, das nicht nur am Dekolleté für tiefe Einblicke sorgte, sondern auch untenrum Hurleys Vorzüge perfekt betonte. Der asymmetrische Schnitt sorgte nämlich für einen kleinen Jolie-Moment am Red Carpet und setzte die tollen Beine der Britin schön in Szene.
Silberne High Heels, Diamantohrringe und eine zarte Kette mit Anhänger machten den Look schließlich perfekt. Ihre dunklen Haare trug Hurley wie immer in sanften Wellen gestylt.
Händchen haltend mit Billy Ray
Dem Look seiner schönen Freundin konnte Billy Ray Cyrus da nur schwer das Wasser reichen. Und das, obwohl der 64-Jährige mit Sonnenbrille auf der Nase, wilder Mähne und schwarzem Sakko samt Seidenschal seinem Image als verwegener Rocker alle Ehre machte.
Dass der Sänger längst schon Teil von Hurleys kleiner Familie ist, das bewies auch der gemeinsame Auftritt am Sonntag in London. Das Promi-Pärchen wurde nämlich von niemand Geringerem als Hurleys Sohn Damian (24) begleitet, der mit Mama und Stiefpapa in spe geduldig für Fotos posierte.
Paddington-Musical räumte ab
Die Olivier-Awards sind die bedeutendsten britischen Theaterpreise. Abräumer des Abends war übrigens ein Musical, das wohl auch der verstorbenen Queen Elizabeth gefallen hätte: „Paddington The Musical“. Das Stück mit dem flauschigen Bären mit dem roten Hut heimste gleich sieben von elf möglichen Auszeichnungen ab – etwa den Preis für das beste neue Musical oder die beste Regie.
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