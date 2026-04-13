Liz Hurley sorgt am Red Carpet für tiefe Einblicke

Kleid sorgte für Jolie-Moment

Das lag aber vor allem am Wahnsinns-Look der 60-Jährigen. Die Schauspielerin erschien nämlich im weißen Dress, das nicht nur am Dekolleté für tiefe Einblicke sorgte, sondern auch untenrum Hurleys Vorzüge perfekt betonte. Der asymmetrische Schnitt sorgte nämlich für einen kleinen Jolie-Moment am Red Carpet und setzte die tollen Beine der Britin schön in Szene.