Mann soll für Missbrauch von Mädchen bezahlt haben

Insgesamt 74 solcher Missbrauchsfälle werden dem Deutschen angelastet. In zwei Fällen soll er bei den Taten per Livestream zugesehen haben. Überwiegend habe ihm die Mutter die Videos und Fotos danach zur Verfügung gestellt. In einem weiteren Fall soll der Mann laut Anklage auf die Philippinen gereist sein, um das Mädchen dort vor Ort selbst schwer sexuell zu missbrauchen. In zwei weiteren Fällen wirft ihm die Behörde vor, Fotos an einen Briten und an einen US-Amerikaner geschickt zu haben, „verbunden mit dem Hinweis, er könne ein Treffen auf den Philippinen arrangieren“.