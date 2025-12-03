Spitzenbeamter zahlte für Live-Missbrauchs-Videos

Spitzenbeamten drohen bis zu zehn Jahre Haft

Die Justiz wirft dem hochrangigen Staatsdiener unter anderem Bestimmung zum schweren sexuellen Missbrauch vor. Sein Büroplatz im Regierungsviertel in St. Pölten wird wohl lange verwaist bleiben. Denn bei einer Verurteilung drohen dem bisher unbescholtenen Top-Beamten (es gilt die Unschuldsvermutung) bis zu zehn Jahre Haft. Die weiteren Ermittlungen laufen auf Hochtouren.