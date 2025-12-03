Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kinder als Opfer

Spitzenbeamter zahlte für Live-Missbrauchs-Videos

Österreich
03.12.2025 19:30
Im NÖ-Regierungsviertel in St. Pölten ist die Bestürzung groß. Ein Spitzenbeamter des Landes ...
Im NÖ-Regierungsviertel in St. Pölten ist die Bestürzung groß. Ein Spitzenbeamter des Landes soll für den Missbrauch philippinischer Kinder vor laufender Kamera bezahlt haben.(Bild: Krone KREATIV/Patrik Huber, stock.adobe.com)

Grauenhafte Vorwürfe der Wiener Staatsanwaltschaft gegen einen Spitzenbeamten im Regierungsviertel in St. Pölten. Die Führungskraft des Landes, selbst mehrfacher Familienvater, soll über Jahre für den Missbrauch von Kindern vor laufender Kamera gezahlt haben – und sitzt jetzt wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft.

0 Kommentare

„Live-Streaming“ nennt sich die wohl widerwärtigste Verbrechensform in dem schmutzigen Milliardengeschäft mit dem unvorstellbaren Leid von Kindern. Dabei zahlen die Konsumenten dafür, dass Buben und Mädchen vor laufender Kamera missbraucht werden. Meistens entstehen diese grauenhaften Videos auf den Philippinen. Zurück bleiben gebrochene Seelen.

Spur führt ins St. Pöltner Regierungsviertel
Auch in diesem Fall wurden die schrecklichen Filme auf dem bei Urlaubern beliebten Inselstaat im Pazifik gedreht. Und so kam der Stein ins Rollen: Nach einer Information via Interpol und den USA ermittelte zuerst die Staatsanwaltschaft Wien gegen einen unbekannten „Kunden“ in Österreich.

Spezialisten des Bundeskriminalamtes konnten die Identität des Verdächtigen beim ...
Spezialisten des Bundeskriminalamtes konnten die Identität des Verdächtigen beim „Live-Streaming“ von missbrauchten Kindern enthüllen.(Bild: Reinhard Holl)

Den Spezialisten im heimischen Bundeskriminalamt gelang es dann, die Identität des Kinderporno-Konsumenten zu enthüllen: Und die Spur führte ins Regierungsviertel nach St. Pölten!

Missbrauch ins Wohnzimmer gestreamt
Denn der Verdächtige ist ausgerechnet ein Spitzenbeamter (Alter: Anfang 50) des Landes Niederösterreich mit bisheriger Vorzeigekarriere. Und doch soll er, selbst verheirateter Vater von Kindern, für die Vergewaltigung von kleinen Kindern vor laufender Kamera bezahlt haben.

Der gut bezahlte Job als vermeintlich biederer Familienvater diente als Fassade. In seiner Freizeit offenbarte der Mann seine dunkle Gedankenwelt – und streamte offenbar über Jahre, seit mindestens 2020, mit seinem privaten Computer quasi live ins Wohnzimmer den Missbrauch von Kindern.

Lesen Sie auch:
Die Ermittlungen wurden bereits im Jahr 2022 ins Rollen gebracht (Symbolbild).
1,8 Mio. Nutzer
Streaming-Plattform für Pädophile zerschlagen
02.04.2025

Auf Anordnung der Justiz wurde sein Haus in Niederösterreich durchsucht, sichergestellte Datenträger müssen jetzt ausgewertet werden. Die Vorwürfe gegen den Mann wiegen jedenfalls so schwer, dass am 1. Adventsonntag die U-Haft verhängt wurde, wie die Sprecherin des Landesgerichts Wien bestätigte.

Zitat Icon

Am 30. November wurde die U-Haft gegen den Verdächtigen wegen Tatbegehungsgefahr bis vorerst 15. Dezember verhängt.

Christina Salzborn, Landesgericht Wien

Bild: Martin A. Jöchl

Spitzenbeamten drohen bis zu zehn Jahre Haft
Die Justiz wirft dem hochrangigen Staatsdiener unter anderem Bestimmung zum schweren sexuellen Missbrauch vor. Sein Büroplatz im Regierungsviertel in St. Pölten wird wohl lange verwaist bleiben. Denn bei einer Verurteilung drohen dem bisher unbescholtenen Top-Beamten (es gilt die Unschuldsvermutung) bis zu zehn Jahre Haft. Die weiteren Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Indes hoffen die Kriminalisten durch die Ausforschung der Täter wenigstens ein paar Kinder auf den Philippinen gerettet und ihnen unermessliches Leid erspart zu haben ...

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
310.344 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
156.680 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
152.249 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1100 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
799 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
639 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Österreich
Kinder als Opfer
Spitzenbeamter zahlte für Live-Missbrauchs-Videos
Weingarten verwildert
Rebstock-Killer ignoriert: 6000 Euro Strafe!
Satter Blechschaden
Feuerwehr musste Auto aus Waldgraben bergen
Krone Plus Logo
Gewalt gegen Frauen
„Hatte Herzklopfen, wenn ich nur seine Schuhe sah“
Vom Dienst suspendiert
Lehrer soll heimlich Schülerinnen gefilmt haben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf