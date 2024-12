Cyber-Grooming: Mann fordert Videos von 8-Jähriger

„Bedaure die Tat zutiefst“

In seiner Beschuldigteneinvernahme machte der 33-Jährige vor der Polizei keine Angaben. „Er führte aber in seiner Stellungnahme aus, er bekenne sich reumütig schuldig und bedaure seine Tat zutiefst“, hält die Staatsanwältin in ihrem Strafantrag fest. Sie verlangt eine „tat- und schuldangemessene“ Bestrafung des Angeklagten.