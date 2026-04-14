Lufthansa-Streik: Das müssen Passagiere wissen

Egal, ob Tourist oder Geschäftsreisender – wer dieser Tage von Salzburg nach Frankfurt muss, steht vor einem großen Problem. Denn in Deutschland wird wieder einmal gestreikt, die „Krone“ berichtete. Erste Ausfälle gab es am Freitag. Gestern und heute ging gar nichts mehr. Alle Flüge von und nach Frankfurt wurden gestrichen.