Lufthansa-Streik: Das müssen Passagiere wissen

Mit Frankfurt ist eines der wichtigsten Drehkreuze Europas aus Salzburg nicht erreichbar. Neben Touristen, die die Verbindung als Zubringer zur Langstrecke benötigen, bleiben auch Geschäftsreisende auf der Strecke. Auch heute sind alle Flüge in und von der Main-Metropole zur Mozartstadt annulliert.
Egal, ob Tourist oder Geschäftsreisender – wer dieser Tage von Salzburg nach Frankfurt muss, steht vor einem großen Problem. Denn in Deutschland wird wieder einmal gestreikt, die „Krone“ berichtete. Erste Ausfälle gab es am Freitag. Gestern und heute ging gar nichts mehr. Alle Flüge von und nach Frankfurt wurden gestrichen.
Dabei hat die Main-Metropole für die Salzburger eine besondere Bedeutung: „Frankfurt ist der wichtigste Lufthansa-Hub und für uns ein Fenster zur Langstrecke mit bis zu vier Flügen pro Tag“, heißt es seitens des Salzburg Airport.
Wichtigster Tipp eines Flughafensprechers für Betroffene: „Alle Belege behalten.“ Die Lufthansa gelte zwar als kulant, man müsse aber alles nachweisen – etwa, wenn man am Weg nach Hause in Frankfurt festgesessen ist. Passagiere sollten zudem bei Problemen die Fluggesellschaft direkt kontaktieren.
Gestrandete werden je nach Verfügbarkeit und bevorzugt innerhalb des eigenen Konzerns umgebucht. So kann es etwa mit Austrian Airlines ab Wien auf die Langstrecke gehen.
Wer erst am Mittwoch weiterreist, muss mit vollen Flugzeugen rechnen. Die Lufthansa wird versuchen, Lücken aufzufüllen. Vorbei sein soll der Spuk am Dienstag kurz vor Mitternacht. Danach dürfte die Verbindung wieder stehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.