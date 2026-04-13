WWF kritisiert Vorarlbergs Wolfsabschuss-Novelle

Der Wolf und der Umgang mit diesem sorgen erneut für einen Disput. Bekanntlich will das Land Vorarlberg das Jagdgesetz novellieren, um damit die Situation besser kontrollieren zu können. Die Novelle sieht unter anderem vor, dass ein Wolf künftig auch erlegt werden darf, wenn durch ihn „eine unmittelbare Gefahr für Menschen oder für auf Alpen oder Weiden gehaltene landwirtschaftliche Nutztiere besteht“, informierte das Land.