Wölfe können künftig präventiv abgeschossen werden

Abschuss bereits vor Riss

Primäres Ziel der geplanten Novelle des Jagdgesetzes ist es, dass ein Wolf künftig auch erlegt werden darf, wenn durch ihn eine unmittelbare Gefahr für Menschen oder für auf Alpen oder Weiden gehaltene landwirtschaftliche Nutztiere besteht – also etwa, wenn ein Angriff unmittelbar bevorsteht, bereits stattfindet oder noch andauert. Zyniker könnten an dieser Stelle anführen: Gefragt sind also Wolfsflüsterer mit Jagdschein, die sich in die Gedankenwelt des Großräubers hineinversetzen und dessen Pläne wie eine Fährte im Schnee lesen können. Der Abschuss muss der Landesregierung unverzüglich gemeldet und entsprechend dokumentiert werden.