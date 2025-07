Gnadenfrist für Vorarlberger „Problemwolf“

Wolf zieht weite Kreise

Der aktuelle „Problemwolf“ ist offenbar nicht nur in einem oder zwei Jagdrevieren unterwegs, sondern vielmehr in knapp 30 Jagdgebieten in den Bezirken Bludenz und Feldkirch. Gemäß Gesetz muss seitens der Bezirkshauptmannschaft eine entsprechende Verordnung für den Abschuss eines Wolfes erlassen werden, die dann aber nur für das Gebiet gilt, in dem der Wolf vermutet wird.