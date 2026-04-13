Dubais Glamour-Image ist durch Krieg erschüttert

Eigentlich galt der Nahe Osten, der für etwa fünf Prozent des weltweiten Luxuskonsums steht, bisher als einer der wenigen Lichtblicke für die Branche. Jedoch drückt der Krieg die Umsätze europäischer Luxusmarken in Dubai und Abu Dhabi und trifft damit den bisher wachstumsstärksten Markt der Branche. Die Erlöse in der Mall of the Emirates, einem der größten Einkaufszentren Dubais, seien im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 30 bis 50 Prozent eingebrochen, sagte eine mit den unveröffentlichten Zahlen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.