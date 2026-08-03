Hier schwitzen Wiener nicht nur wegen der Hitze

Elf Stopps, elf Bezirke: Der ASKÖ WAT Wienbringt bereits zum 17. Mal Bewegung in Parks und auf öffentliche Plätze. Auf Sportaffine warten unterschiedliche Bewegungsangebote. Gestartet wird am 5. August ab 17 Uhr am Rathausplatz beim laufenden Film Festival. Beim großen Kick-Off warten eine Trampolinshow des WAT Brigittenau, Zumba, ein Interview mit Sportlern, eine Bühnenshow sowie Pilates.