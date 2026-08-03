Hier schwitzen Wiener nicht nur wegen der Hitze

In den Wiener Parks und auf öffentlichen Plätzen wird bald gesportelt. Von Pilates bis Line Dance: Für alle Altersgruppen ist gesorgt. Ein Überblick.
Elf Stopps, elf Bezirke: Der ASKÖ WAT Wienbringt bereits zum 17. Mal Bewegung in Parks und auf öffentliche Plätze. Auf Sportaffine warten unterschiedliche Bewegungsangebote. Gestartet wird am 5. August ab 17 Uhr am Rathausplatz beim laufenden Film Festival. Beim großen Kick-Off warten eine Trampolinshow des WAT Brigittenau, Zumba, ein Interview mit Sportlern, eine Bühnenshow sowie Pilates.
Auf der Kaiserwiesen im Prater kommen Teilnehmer am 6. August ab 18 Uhr dann beim Cardio-Pilates ins Schwitzen, ehe beim Yoga ab 19 Uhr Körper und Geist zur Ruhe kommen.
Tanzbein schwingen
Ein weiteres Highlight: im Sigmund-Freud-Park im 9. Bezirk können sich Wiener am 13. August ab 19 Uhr in Bollywood-Tanz probieren. Im Stadtpark Atzgersdorf im 23. Bezirk wird am 20. August bei Line Dance dann ebenso das Tanzbein geschwungen.
Übrigens: Auch den Kleinsten stehen in den Parks Bewegungseinheiten bei den Hopsi- Hopper-Stationen zur Verfügung.
Das Finale steigt dann im Resselpark im 4. Bezirk am 27. August ab 17 Uhr. Cheerleading, Pilates und Tombola stehen dort am Programm. Das Angebot ist kostenlos und für alle Altersgruppen zugänglich.
Alle Details zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter askoewat.wien
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