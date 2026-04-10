Sensationswal „Timmy“ mit ungebrochenem Kampfgeist

Experten zufolge liegt das Tier – trotz seines Überlebenskampfes – weiterhin im Sterben. Schon vor der Lagebesprechung gab der Sprecher des Schweriner Umweltministeriums Claus Tantzen eine Empfehlung ab: „Ich gehe davon aus, dass wir das Tier weiter in Ruhe lassen, wie wir es die letzten Tage gemacht haben“, so der Sprecher.

Ein Hinweis auf den bevorstehenden Tod von „Timmy“ sei, dass der Wal nicht mehr auf Boote reagiere. Laut Bianca König von der Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) Deutschland sei das ein typisches Zeichen im Sterbeprozess.