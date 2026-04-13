Zähne verpfuscht: Fall in Wien bleibt wohl Rätsel

Nach Behandlung sogar weiterempfohlen?

Der 38-jährige Zahntechniker blieb bei seiner Linie: Er habe keine zahnärztlichen Eingriffe durchgeführt, sondern lediglich ein Provisorium gereinigt und scharfe Kanten abgerundet.

Im Gerichtssaal häuften sich die Ungereimtheiten. Der Angeklagte stellte zentrale Fragen: Warum ließ sich der Mann eine Woche nach seiner Partnerin ebenfalls behandeln, wenn es ihr angeblich so schlecht ergangen sei?

Warum empfahl er den Techniker sogar weiter? Dann brachte der 38-Jährige eine neue Version ins Spiel: Nach der Behandlung habe es ein Videotelefonat mit dem Zeugen gegeben, in dem ihm plötzlich schwere Vorwürfe gemacht wurden.