Prozess nach verpfuschten Zähnen: „Katastrophe!“

Zahntechniker fälschlich angeschwärzt?

Das behauptet zumindest das Ehepaar. Denn: „Mein Mandant hat sich nie als Zahnarzt ausgegeben. Er hat nie zahnärztliche Behandlungen durchgeführt“, fasst sein Verteidiger Heinrich Lang (Kanzlei Kollmann&Wolm Rechtsanwälte) zusammen. Der 38-Jährige habe die Serben lediglich beraten, sie seien immer wieder wegen Kleinigkeiten zu ihm gekommen. „Ich bin ein Mensch, der sehr hilfsbereit ist. Und um ehrlich zu sein, in den Ordinationen wird viel zu wenig aufgeklärt“, sagt der Wiener vor dem Richter. Das Einzige, was er bereue: „Ich hab' dem Herren einmal überschüssigen Kleber weggeschliffen.“