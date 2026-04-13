„Anti-EU“ reicht nicht: Lehren aus Orbáns Absturz

Bemerkenswert ist, dass die FPÖ die EU und wegen Regelverstößen zurückgehaltene EU-Gelder für Ungarn als Grund für den Wahlausgang nennt. Diese Argumentation ist für beide Analysten nicht haltbar, denn Péter Magyar unterscheidet sich von Orbán in erster Linie durch seine konstruktive Haltung gegenüber der Union. Bei Migration und anderen Themen wie dem russischen Gas fährt er die gleiche Linie.