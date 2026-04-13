13-Jähriger am Praterstern brutal ausgeraubt

Weitere Verdächtige flüchtig

Die Jugendlichen führten die Beamten schließlich auch zu jener Stelle, an der sie die Schuhe des Buben abgelegt hatten. Alle drei wurden vorläufig festgenommen, weitere Beteiligte werden noch gesucht. Das Opfer wurde bei dem brutalen Überfall verletzt und musste von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen laufen.