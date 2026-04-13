13-Jähriger am Praterstern brutal ausgeraubt

Ein 13-Jähriger ist am Sonntagnachmittag auf dem Weg zur U-Bahn-Station am Wiener Praterstern von mehreren Jugendlichen attackiert und ausgeraubt worden.
Die Täter sprachen den Buben zunächst an, zerrten ihn dann hinter einen Baucontainer und bedrohten ihn mit einem Messer. In weiterer Folge forderten sie seine Kleidung. Kurz darauf rissen sie ihm Pullover und Schuhe gewaltsam vom Leib. Dabei wurde der 13-Jährige auch mit Faustschlägen und Tritten attackiert.
Drei Verdächtige gefasst
Nach der Tat ergriffen die Angreifer die Flucht. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei jedoch drei Tatverdächtige im Alter von 14 Jahren in der Prater Hauptallee anhalten. Einer von ihnen trug laut Polizei sogar den gestohlenen Pullover des Opfers.
Weitere Verdächtige flüchtig
Die Jugendlichen führten die Beamten schließlich auch zu jener Stelle, an der sie die Schuhe des Buben abgelegt hatten. Alle drei wurden vorläufig festgenommen, weitere Beteiligte werden noch gesucht. Das Opfer wurde bei dem brutalen Überfall verletzt und musste von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen laufen.
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