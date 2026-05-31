Farmfluencer: Zwischen Stall und Smartphone

Johannes ist ein Tausendsassa – er fährt Traktor genauso leidenschaftlich, wie er in der Küche seines Wirtshauses steht oder als DJ am Mischpult. Obwohl er eigentlich sein privates Familienumfeld in den Postings nicht zeigen möchte, gibt es doch auch entzückende Videos mit seinem Opa, der sich Sorgen macht, weil der „Bub“ in der finsteren Nacht noch immer am Traktor sitzt. Sein Tag beginnt meist mit dem Abwasch in der Küche, erst dann geht’s zur Landwirtschaft, und so manchen Abend lässt er als DJ ausklingen. Haben Sie gewusst, wie Kürbiskerne geerntet werden und dass das Fruchtfleisch gleich als Dünger am Acker bleibt? Bauernjohny erklärt und zeigt das Schritt für Schritt. Seine Leidenschaft für seine Arbeit ist immer spürbar und auch hörbar: „Stundenlang schau ich beim Heckscheibenkino raus, und mir wird nie fad dabei“, erzählt er, während er mit dem Pflug die Erde bewegt und das Feld vorbereitet.