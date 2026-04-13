Europa sagt klar: „Bis hierher und nicht weiter!“

Es ist kein Widerspruch, dass die Le-Pen-Partei die französischen Präsidentschaftswahlen gewinnen könnte oder die AfD im Herbst das Bundesland Sachsen. Vielleicht ist es doch das Risiko wert, die Parteien mit den einfachen Antworten auf schwierige Fragen erst an die Regierung kommen zu lassen, um sie zu entzaubern. Orbáns 16 Jahre waren aber eindeutig zu viel. Ungarn war knapp am Absturz.