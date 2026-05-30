Mehrwertsteuer: Wunder Schweiz

Wie schafft die Schweiz dieses „Wunder“? Dafür gibt es mehrere Erklärungen. Wie zum Beispiel: In der Schweiz gibt es einen Steuerwettbewerb der Regionen. Wer sparsam ist und niedrigere Steuersätze hat, lockt mehr Investitionen an, das bringt wieder trotz günstiger Steuersätze mehr Geld in die Staatskasse. Konzerne wie Nestle, Novartis oder die Banken nutzen die Niedrigsteuern in der Schweiz.