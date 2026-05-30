Die absurde Rechnung unserer Regierung

Was bleibt, ist eine Rechnung, die jeder Österreicher aus der Volksschule kennt. Rechnen wir doch einmal ganz einfach mit – mit Addition, Subtraktion und einem Gleichheitszeichen. Da steht erstens: 73 Euro jährliche Ersparnis durch die Steuersenkung. Da steht zweitens: 54 Euro Mehrbelastung durch die Paketsteuer. Und was kommt raus, wenn das gegeneinander aufrechnet? Genau: 19 Euro im Jahr. Das ist keine Entlastung, das ist ein schlechter Witz. 1,60 Euro im Monat.