Die große Weltkarte der trumpschen Beleidigungen

Schon als Trump im Jahr 2015 in den Wahlkampf für seine erste Amtszeit zog, war er kein Freund der leisen Töne – im Gegenteil. Derbe Sager, verbale Angriffe gegen politische Gegner, ausländische Staatschefs, Institutionen wie die NATO und ganze Bevölkerungen wurden rasch zu seinem Markenzeichen – Trump macht Weltpolitik mit Mobbing-Methoden und Drohungen. Bis heute gibt es Dutzende „Opfer“, die mit fiesen Spitznamen versehen, bloßgestellt und beleidigt wurden. Krone+ zeigt Ihnen auf der interaktiven Weltkarte der Beleidigungen, wen Trump wann und wo verbal attackiert hat.